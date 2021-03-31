01 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: İspanya - Kosova maçında İspanyollardan büyük büyük terbiyesizlik!

Milli maçta büyük saygısızlık!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

'nda, ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye, maçın yayıncısı damga vurdu. Skorborda Kosova'nın adını küçük yazan İspanyollar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

, 'nda 'yı ağırladı.

Karşılaşmaya İspanyolların terbiyesizliği damga vurdu.

hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.

Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.

DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANDI

Dün düzenlenen ve Direktörü 'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Dudak uçuklatan rakam! Bomba transferlerin ardında... Dudak uçuklatan rakam! Bomba transferlerin ardında...
Trabzonspor'da oynamıştı... Beckham'dan flaş transfer! Trabzonspor'da oynamıştı... Beckham'dan flaş transfer!
Lewandowski 4 hafta yok! Lewandowski 4 hafta yok!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör