Son dakika spor haberi: İspanya - Kosova maçında İspanyollardan büyük büyük terbiyesizlik!
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda, İspanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Mücadeleye, maçın İspanyol yayıncısı damga vurdu. Skorborda Kosova'nın adını küçük yazan İspanyollar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İspanya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Kosova'yı ağırladı.
Karşılaşmaya İspanyolların terbiyesizliği damga vurdu.
İspanyol hükümetinin Kosova'yı tanımaması nedeniyle İspanyol rejisi Kosova'nın takım kısaltmasını küçük harfle yazdı.
Bu skandala sosyal medyada büyük tepki yağdı.
DAHA ÖNCE DE GERGİNLİK YAŞANDI
Dün düzenlenen ve Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes'in de yer aldığı basın toplantısında ise bir isim krizi yaşanmıştı. Kosova Milli Takımı ekibiyle medya arasında 'Kosova' ismini kullanmama nedeniyle yaşanılan gerginlik de dikkatleti çekmişti. İspanyol muhabirin 'Takım hocasına soruyorum' demesinin ardından Kosova teknik heyeti 'Hangi takım hocası lütfen söyler misiniz?' diyerek ısrarcı olmuştu.
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