13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 0-0 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea Leeds deplasmanında kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'de deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ekibi kaybetmeme serisini 10 maça çıkardı.

'de , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

ekibi, ligin 28. haftasında 'nda Leeds United'a konuk oldu.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea puanını 51'e, üç maçtır kazanamayan Leeds United ise puanını 36'ya yükseltti.

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