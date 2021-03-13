13 Mart 2021, Cumartesi
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Leeds United 0-0 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Chelsea deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Londra ekibi kaybetmeme serisini 10 maça çıkardı.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.
Londra ekibi, ligin 28. haftasında Elland Road Stadı'nda Leeds United'a konuk oldu.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.
İki maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea puanını 51'e, üç maçtır kazanamayan Leeds United ise puanını 36'ya yükseltti.
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