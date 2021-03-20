Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 26. haftasında Köln ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Köln ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln - Borussia Dortmund maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Köln: Timo Horn; Jorge Mere, Sava-Arangel Cestic, Rafael Czichos; Marius Wolf, Ellyes Skhiri, Salih Ozcan, Jonas Hector; Elvis Rexhbecaj, Ondrej Duda; Emmanuel Dennis
Borussia Dortmund: Marvin Hitz; Thomas Meunier, Emre Can, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz; Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney; Julian Brandt, Thorgan Hazard, Erling Braut Haaland
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