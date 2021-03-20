20 Mart 2021, Cumartesi

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Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Borussia Dortmund maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Dortmund maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

KÖLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Köln: Timo Horn; Jorge Mere, Sava-Arangel Cestic, Rafael Czichos; Marius Wolf, Ellyes Skhiri, Salih Ozcan, Jonas Hector; Elvis Rexhbecaj, Ondrej Duda; Emmanuel Dennis

Borussia Dortmund: Marvin Hitz; Thomas Meunier, Emre Can, Dan-Axel Zagadou, Nico Schulz; Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud, Thomas Delaney; Julian Brandt, Thorgan Hazard, Erling Braut Haaland

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