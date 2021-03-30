Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski sahalardan dört hafta uzak kalacak!
Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, milli takım maçında sakatlandı. Kulüpten de kendisi için resmi açıklama yapılan Polonyalı yıldız, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in Polonyalı yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, sakatlığı nedeniyle sahalardan dört hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya'nın Andorra'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Lewandowski'nin, Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Sağ dizinde zorlama tespit edilen Lewandowski, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.
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