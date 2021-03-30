30 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski sahalardan dört hafta uzak kalacak!

Lewandowski 4 hafta yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

ekiplerinden forması giyen , milli takım maçında sakatlandı. Kulüpten de kendisi için resmi açıklama yapılan Polonyalı yıldız, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'in Polonyalı yıldız oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sahalardan dört hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nde 'nın 'yı 3-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan Lewandowski'nin, Almanya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Sağ dizinde zorlama tespit edilen Lewandowski, sahalardan 4 hafta uzak kalacak. 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle takımının finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

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