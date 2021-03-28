2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 2. haftasında ilk gün maçları sona erdi. Lüksemburg Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenip günün sürprizine imza attı. İşte diğer sonuçlar...
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.
A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında Diogo Jota'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.
E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.
H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.
Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
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