28 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları

İşte Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 2. haftasında ilk gün maçları sona erdi. Lüksemburg Kuzey İrlanda'yı 1-0 yenip günün sürprizine imza attı. İşte diğer sonuçlar...

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ilk günü, A, E ve H gruplarında TSİ 22.45'te oynanan 4 maçla sona erdi.

A Grubu'nda Portekiz, deplasmanda Sırbistan karşısında 'nın 11. ve 36. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Sırbistan, 46. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 60. dakikada Kostic'in ağları sarsmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Lüksemburg, 85. dakikada Rodrigues'in fileleri havalandırmasıyla deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı.

E Grubu'nda Belçika, konuk olduğu Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri, Çekya adına 50. dakikada Provod'dan, Belçika adına 60. dakikada Lukaku'dan geldi.

H Grubu'nda ise Malta, deplasmanda Slovakya ile 2-2 berabere kaldı.

Konuk ekip Malta, 16. dakikada Gambin, 20. dakikada Satariano'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Slovakya ise 49. dakikada Strelec ve 53. dakikada Skriniar'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

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