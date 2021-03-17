17 Mart 2021, Çarşamba
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Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası
Fransa Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. Paris Saint Germain (PSG) ile Lille karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda PSG ile Lille kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 19:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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