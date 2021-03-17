17 Mart 2021, Çarşamba

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Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

PSG - Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 17.03.2021

son 16 turu heyecanı devam ediyor. Paris Saint Germain () ile karşı karşıya gelecek. , ve 'in ilk 11'de olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Lille maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 19:45'te 'te canlı yayınlanacak.

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