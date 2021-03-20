Almanya Bundesliga 26. haftasında Werder Bremen ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Werder Bremen ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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