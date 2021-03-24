Dünya Kupası Elemeleri A grubu ilk maçında Portekiz ile Azerbaycan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Portekiz - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri A grubu ilk maçında Portekiz Allianz Stadyumu'nda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor: Peki, Portekiz - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTEKİZ - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Azerbaycan maçı 24 Mart Çarşamba günü saat 22:30'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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