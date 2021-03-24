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DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Ronaldo açıklaması! Transfer olacak mı?

Juventus'tan Ronaldo açıklaması! Transfer...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved'den Ronaldo'yla ilgili açıklama geldi. Nedved, " önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca teknik direktörümüz olmaya devam edecek." derken, Portekizli yıldızın İtalya'da mutsuz olduğu iddia edilmişti.

Yılın transfer iddiasının ardından açıklama geldi. Portekizli futbolcu 'nun Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yıldız futbolcunun yeniden 'e transfer olacağı iddialarının ardından İspanyol devi teknik direktörü ve yıldız isimler ve 'tan açıklama gelmişti.

Bu iddiaların ardından Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Nedved, "Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak. Ayrıca teknik direktörümüz olmaya devam edecek." dedi.

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