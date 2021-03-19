İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Fulham ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Fulham ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Leeds United maçı 19 Mart Cuma günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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