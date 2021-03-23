23 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Dünya Kupası'nda format değişiyor mu? FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı!

FIFA Başkanı açıkladı! Dünya Kupası'nda format değişiyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

FIFA Başkanı , FIFA TV'ye yaptığı açıklamada, FIFA Futbol Gelişim Direktörü 'in söylediği '2 yılda bir Dünya Kupası' önerisini değerlendireceklerini belirtti.

FIFA Başkanı , Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi teklifinin tartışılacağını belirtti.

Infantino, FIFA Futbol Gelişim Direktörü 'in gündeme getirdiği öneri hakkında, FIFA TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte uluslararası maç takviminin yeniden masaya yatırıldığını belirten Infantino, "Kulüp futbolu ve milli takımlar arasında doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için, Arsene 'in teklifi de dahil, tüm öneri ve fikirleri dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

FIFA'da konunun tartışılacağını kaydeden Infantino, "Mevcut durumdan kimsenin memnun olmadığı gözüküyor. Arsene Wenger sadece teknik direktör değil, aynı zamanda gerçek bir futbol profesörü. Kesinlikle söyleyecek şeyleri var. Herkesle konuşacağız ve önerileri göz önünde bulunduracağız. Eğer mümkünse daha iyisi için değişmeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

Wenger, iki Dünya Kupası arasındaki 4 yıllık sürenin uzun olduğunu ve takvimde değişiklik yapılması gerektiğini savunmuştu.

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