22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic gözyaşlarına boğuldu! Duygusal anlar...

Ibrahimovic gözyaşlarına boğuldu! Duygusal anlar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 5 yıl aradan sonra çağırıldığı milli takımının basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu. 39 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar kariyerine devam etmek istediğini de söyledi.

Ibrahimovic, 'nde Gürcistan ve Kosova ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, teknik direktör Janne Andersson ile birlikte açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, ''39 yaşında olmana rağmen üst seviye oynamaya devam ediyorsun. Kendini kaç yaşında hissediyorsun?" sorusuna Ibrahimovic, ''Futbol için yaşımı çok genç görüyorum. Daha uzun yıllar futbol oynamayı düşünüyorum.'' yanıtını verdi.

IBRAHİMOVİC'İN GÖZYAŞLARI

İsveç Milli Takımı'na 5 yıl aradan sonra tekrar çağrılan yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı.

Geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

Ibrahimovic, İsveç'e gelmek için oğulları ile vedalaşırken de duygusal bir ortam oluştuğunu ve oğlu Vincent'ın ağladığını aktardı.

MILAN'DAKİ KARİYER PLANI

Zlatan Ibrahimovic, Milan'da kalmak istediğini aktararak, ''Milanlı oyuncularla ayrı kaldığım günler, iki oğlumla ayrı kaldığım günler gibi. Milan'da devam edip futbolcuların gelişimine katkıda bulunmayı sürdürmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha önce teknik direktör Janne Andersson ile aralarında basın üzerinden tatsız olaylar yaşandığına değinen Ibrahimovic, "Eski günler geride kaldı. Şimdi ben buradayım ve Andersson ile birbirimizi daha iyi anlayacağız." şeklinde konuştu.

Teknik direktörü Janne Andersson ise Ibrahimovic'in milli takıma çok şey katacağına inandığını vurgulayarak, "Onun tecrübesinden genç oyuncular faydalanacak. Önemli işler başaracağına inanıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

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