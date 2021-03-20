20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Newcastle United maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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