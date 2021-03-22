Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...
Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid, milli yıldızımız için devreye girerken; Liverpool ise opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. İşte detaylar...
Liverpool forması giyen Milli futbolcu Ozan Kabak için flaş bir iddia ortaya atıldı.
CIES Futbol Gözlemevi, Liverpool'un devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ten kadrosuna kattığı Ozan Kabak'ın bonservisini alabileceğini yazdı.
SATIN ALMA OPSİYONU...
Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.
REAL MADRİD DEVREDE
Liverpool'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir.
Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen Ozan Kabak için İspanyol ekibi Real Madrid'de devreye girmişti.
Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)
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