22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

Devre arası transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'un yolunu tutan Ozan Kabak için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid, milli yıldızımız için devreye girerken; Liverpool ise opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. İşte detaylar...

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2021

forması giyen Milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

CIES Futbol Gözlemevi, 'un devre arası transfer döneminde Almanya Bundesliga ekiplerinden 'ten kadrosuna kattığı 'ın bonservisini alabileceğini yazdı.

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

SATIN ALMA OPSİYONU...
Haberde, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelinin 25 ila 34 milyon sterlin arasında olduğu, ancak Kabak'ın satın alma opsiyonun ise 18 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

REAL MADRİD DEVREDE
'un bu yaz milli futbolcuyu 18 milyon sterlin ödeyerek bonservisini alabilir.

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

Merseyside ekibi ile 7 maça çıkan ve 2 kez de maçın en iyi oyuncusu seçilen için İspanyol ekibi 'de devreye girmişti.

Transferde Ozan Kabak savaşı! Liverpool ve Real Madrid...

'ın ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ibrahimovic gözyaşlarına boğuldu! Duygusal anlar... Ibrahimovic gözyaşlarına boğuldu! Duygusal anlar...
Cüneyt Çakır'a dev görev Cüneyt Çakır'a dev görev
PSG Lyon'a acımadı! PSG Lyon'a acımadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ