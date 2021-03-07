07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 1-0 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

İtalya 'nın 26. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

'nın 26. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 50'ye yükseltirken, Genoa ise 27 puanda kaldı.

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