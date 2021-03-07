07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Madrid derbisinde kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 Giriş Tarihi: 07.03.2021

'nın 26. haftasında Madrid ile karşı karşıya geldi. Madrid derbisinde maç, ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

. Futbol Ligi'nin () 26. haftasında oynanan Madrid derbisinde Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında 'in golüyle 1-0 öne geçen Atletico, bu avantajını maçın sonuna kadar koruyamadı.

İkinci yarı art arda gelen Real Madrid ataklarını durduran kaleci , 88. dakikada 'nın golüne engel olamadı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Real Madrid, Eylül 2017'den bu yana 'in iç saha maçlarını oynadığı yeni stadı Wanda Metropolitano'daki yenilmezlik unvanını (1 galibiyet, 3 beraberlik) korudu.

Ligdeki 168 randevuda Real Madrid'in 89, Atletico Madrid'in ise 39 galibiyeti bulunurken, 40 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası İspanyol televizyonuna konuşan , "Bu beraberlik, ligin bitmediğini, lig şampiyonluğunun halen bizim aklımızda olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Madrid derbisinin sonucu, haftayı deplasmandaki galibiyetiyle kapatan 'ya yaradı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Atletico Madrid, 59 puanla liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Barcelona'nın 56, üçüncü Real Madrid'in ise 54 puanı bulunuyor.

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