22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 0-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli Roma'yı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

İtalya 'nın 28. haftasında deplasmanda 'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 27. ve 34. dakikalarda Belçikalı golcü kaydetti.

İtalya 'nın 28. haftasındaki dev maçta evinde 'yi konuk etti. 'ndaki maçı 2-0 kazanan Napoli, bileti yolunda önemli bir adım attı.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller, 27. ve 34. dakikalarda Belçikalı golcü 'ten geldi. Roma, /11'den bu yana aynı ilk kez Serie A'da bir sezonda Roma'ya 2 maçı birden kaybetti.

Bu sonucun ardından yenilmediği son 5 haftada 4. galibiyetini alan Napoli puanını 53 yaparken 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. yenilgisini alan Roma 50 puanda kaldı ve 6. sırada kaldı.

Serie A'nın 29. haftasında Roma deplasmanda ile karşılaşacakken, Napoli evinde 'yi konuk edecek.

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