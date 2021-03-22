Roma 0-2 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 27. ve 34. dakikalarda Belçikalı golcü Mertens kaydetti.
İtalya Serie A'nın 28. haftasındaki dev maçta Roma evinde Napoli'yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 2-0 kazanan Napoli, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda önemli bir adım attı.
Napoli'ye galibiyeti getiren goller, 27. ve 34. dakikalarda Belçikalı golcü Mertens'ten geldi. Roma, 2010/11'den bu yana aynı ilk kez Serie A'da bir sezonda Roma'ya 2 maçı birden kaybetti.
Bu sonucun ardından yenilmediği son 5 haftada 4. galibiyetini alan Napoli puanını 53 yaparken 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. yenilgisini alan Roma 50 puanda kaldı ve 6. sırada kaldı.
Serie A'nın 29. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacakken, Napoli evinde Crotone'yi konuk edecek.
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