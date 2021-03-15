İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Wolverhampton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Wolverhampton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Liverpool maçı 15 Mart Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ