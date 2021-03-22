İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Antoine Griezmann (Dk. 36), Sergino Dest (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel Messi (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane Dembele (Dk. 71) atarken, Real Sociedad'ın tek golü Ander Barranetxea'dan (Dk.77) geldi.

Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

MESSI'DEN YENİ REKOR!

Bu arada Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu. Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, La Liga'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.

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