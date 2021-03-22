22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Sociedad 1-6 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona'dan farklı tarife!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

. Futbol Ligi'nin 28. haftasında  deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti.

. Futbol Ligi'nin 28. haftasında , deplasmanda 'ı 6-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini (Dk. 36), (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane Dembele (Dk. 71) atarken, Real Sociedad'ın tek golü 'dan (Dk.77) geldi.

Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider 'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.

Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

MESSI'DEN YENİ REKOR!
Bu arada , 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu. Katalan takımında bu zamana kadar 'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, 'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi 'in 19 golü bulunuyor.

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