Real Sociedad 1-6 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Barcelona deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Antoine Griezmann (Dk. 36), Sergino Dest (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel Messi (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane Dembele (Dk. 71) atarken, Real Sociedad'ın tek golü Ander Barranetxea'dan (Dk.77) geldi.
Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü.
Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.
MESSI'DEN YENİ REKOR!
Bu arada Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu. Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, La Liga'da ise 511. maçına çıktı.
La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig