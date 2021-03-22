22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-2 Nimes (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille evinde büyük şok yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

'nin () 30. haftasında evinde 'e 2-1 mağlup oldu.

'nin () 30. haftasında , 'i 2-1 mağlup etti.

Haftaya lider başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Nimes ile karşılaştı. Misafir takım, 'nin 12 ve 'ın 45. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Lille'in golü ise 20. dakikada 'dan geldi.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Yılmaz ve Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak 90, Zeki de 76 dakika sahada kaldı. ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 11 maç sonra yenilen Lille 63 puanda kalırken, Nimes puanını 29'a yükseltti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Napoli Roma'yı devirdi! Napoli Roma'yı devirdi!
Juventus'a evinde büyük şok! Juventus'a evinde büyük şok!
Chelsea durdurulamıyor! Chelsea durdurulamıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ