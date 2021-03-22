Lille 1-2 Nimes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Lille evinde Nimes'e 2-1 mağlup oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında Nimes, Lille'i 2-1 mağlup etti.
Haftaya lider başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Nimes ile karşılaştı. Misafir takım, Kone'nin 12 ve Ripart'ın 45. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. Lille'in golü ise 20. dakikada Xeka'dan geldi.
Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Burak 90, Zeki de 76 dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Ligde 11 maç sonra yenilen Lille 63 puanda kalırken, Nimes puanını 29'a yükseltti.
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