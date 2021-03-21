İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Barcelona maçı 21 Mart Pazar günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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