Werder Bremen 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, rakip sahada Werder Bremen'i 3-1 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bavyera ekibi, 67. dakikada Robert Lewandowski'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.
Werder Bremen 86. dakikada Niclas Füllkrüg'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih puanını 58'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.
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