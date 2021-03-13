13 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 1-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

'nde () , deplasmanda 'i 3-1 mağlup etti.

'nde () , rakip sahada 'i 3-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 25. haftasında 'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 22. dakikada ve 35. dakikada 'nin attığı gollerle Bayern Münih'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ekibi, 67. dakikada 'nin filelere gönderdiği topla skoru 3-0 yaptı.

Werder Bremen 86. dakikada 'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 58'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

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