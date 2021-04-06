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DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Juventus'tan Merih Demiral açıklaması! "Corona virüsü testi..."

Juventus'tan Merih açıklaması! Corona virüsü testi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen milli futbolcumuz , corona virüsüne yakalanmıştı. ekibi, bir süredir karantinada bulunan yıldız oyuncunun son durumunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen 'ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. ekibinden yapılan açıklamada, Milli futbolcunun testinin negatif sonuç verdiği ve yarından itibaren takıma dahil olacağı ifade edildi.

Merih Demiral da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Geri döndüm' ifadelerini kullandı.

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