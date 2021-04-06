Son dakika spor haberi: Juventus'tan Merih Demiral açıklaması! "Corona virüsü testi..."

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, corona virüsüne yakalanmıştı. İtalyan ekibi, bir süredir karantinada bulunan yıldız oyuncunun son durumunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Milli futbolcunun testinin negatif sonuç verdiği ve yarından itibaren takıma dahil olacağı ifade edildi.

Merih Demiral da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Geri döndüm' ifadelerini kullandı.

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