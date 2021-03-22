22 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester City MANU'ya acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

’nde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

'nde ile karşı karşıya geldi.

Leicester City, Iheanacho'nun 24 ve 78, 'ın ise 52. dakikadaki golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Manchester United'ın golünü, 38. dakikada kaydetti.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan , 90 dakika sahada kaldı.

Diğer mücadeleyi ise , 24. dakikada Norwood (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

17 ve 18 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında Leicester City ile , Chelsea ile de karşılaşacak.

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