07 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'de Haaland 'devlet' meselesi!

Madrid'de Haaland 'devlet' meselesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

basını, 'in yaz transfer döneminde 'un yıldız ismi için mutlaka kadroya katılmalı manşetleri attı. Norveçli yıldız için 'nın da devrede olduğu iddia edildi.

Yaptığı yıldız transferlerle yıllardır adından söz ettiren , yeni 'Galacticos' imzası için çalışmalarına devam ediyor.

forması giyen Kylian de ihtimaller arasında ancak 'un genç yıldızı , İspanyollar için bir adım öne geçmiş durumda.

AS Gazetesi, 'Norveçli forvet Erling Haaland, Real Madrid için bir öncelik olmaktan çıkıp, bu yaz için bir zorunluluk haline geldi' ifadelerini içeren haberini manşetten okuyucularına duyurdu.

Haberde, 'Özellikle bu yaz Mbappe'yi getirmenin zorluğu göz önüne alındığında, Haaland transferi artık bir devlet meselesi haline geldi' ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in, Haaland transferi için yaklaşık 270 Milyon Euro'luk bir kaynak yaratması şart görünüyor. (Yaklaşık olarak 150 milyon bonservis ve 120 milyonluk bir maaş bütçesi).

Son olarak AS, haber metninde Borussia CEO'su Hans-Joaquim Watzke'nin Real Madrid başkanı ile yakın ilişkilerinin de transferi kolaylaştırabileceğini ifade etti.

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