Real Madrid'de Haaland 'devlet' meselesi!

İspanyol basını, Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'un yıldız ismi Erling Haaland için mutlaka kadroya katılmalı manşetleri attı. Norveçli yıldız için Barcelona'nın da devrede olduğu iddia edildi.

Yaptığı yıldız transferlerle yıllardır adından söz ettiren Real Madrid, yeni 'Galacticos' imzası için çalışmalarına devam ediyor.

PSG forması giyen Kylian Mbappe de ihtimaller arasında ancak Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, İspanyollar için bir adım öne geçmiş durumda.

İspanyol AS Gazetesi, 'Norveçli forvet Erling Haaland, Real Madrid için bir öncelik olmaktan çıkıp, bu yaz için bir zorunluluk haline geldi' ifadelerini içeren haberini manşetten okuyucularına duyurdu.

Haberde, 'Özellikle bu yaz Mbappe'yi getirmenin zorluğu göz önüne alındığında, Haaland transferi artık bir devlet meselesi haline geldi' ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in, Haaland transferi için yaklaşık 270 Milyon Euro'luk bir kaynak yaratması şart görünüyor. (Yaklaşık olarak 150 milyon bonservis ve 120 milyonluk bir maaş bütçesi).

Son olarak AS, haber metninde Borussia CEO'su Hans-Joaquim Watzke'nin Real Madrid başkanı Florentino Perez ile yakın ilişkilerinin de transferi kolaylaştırabileceğini ifade etti.

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