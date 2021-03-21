21 Mart 2021, Pazar
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Juventus - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Benevento karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Juventus ile Benevento kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Benevento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
JUVENTUS - BENEVENTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Juventus - Benevento maçı 21 Mart Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
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