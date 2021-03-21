21 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 0-1 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus'a evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'nin () 28. haftasında evinde 'ya 1-0 mağlup oldu.

'nin () 28. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, 'in 69. dakikadaki golüyle yendi.

Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan son 9 yılın şampiyonu Juventus, zirve mücadelesinde önemli yara aldı.

Benevento puanını 29'a çıkarırken, bir maç eksiği bulunan Juventus 55 puanda kaldı

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