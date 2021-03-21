21 Mart 2021, Pazar
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Juventus 0-1 Benevento (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Juventus evinde Benevento'ya 1-0 mağlup oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Benevento, Juventus'u 1-0 mağlup etti.
Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, Gaich'in 69. dakikadaki golüyle yendi.
Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan son 9 yılın şampiyonu Juventus, zirve mücadelesinde önemli yara aldı.
Benevento puanını 29'a çıkarırken, bir maç eksiği bulunan Juventus 55 puanda kaldı
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