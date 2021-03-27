27 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Emre Mor Celta Vigo'yu bıktırdı! Bir daha forma giyemeyecek...

Celta Vigo'yu bıktırdı! Bir daha forma giyemeyecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

ekiplerinden forması giyen , kulüpte sabırları taşırdı. Bir dönem forması da giyen milli oyuncu, uzun süredir formasından uzak kaldı. Disiplinsiz tavırları nedeniye teknik direktörü ve taraftarların gözünden düşen 23 yaşındaki oyuncunun, bir daha forma giyemeyeceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Performansı, davranışları ve sosyal medya paylaşımları ile , kulübü 'yu bıktırırken kulüpteki geleceği de parlak değil.

BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEK

Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için 'yi gittiğini söyleyen Emre Mor, teknik direktör 'in sabrını taşırdı. 'ndeki habere göre, kulüpteki antrenör ekibinden Emre Mor'un bir daha forma giyemeyeceği ve takımda hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.

PCR TESTLERİNE BİLE KATILMADI

Emre Mor'un ayrıca Dubai'den döndükten sonra takıma katılması için gerekli olan testlerine de katılmadığı ortaya çıktı. Oynamama nedeni kulüpte resmi olarak 'sakat' olarak gözükse de bu davranışları Emre'nin sonunu getirdi. 1 aydan fazla süredir keyfi olarak takıma katılmayan Emre Mor'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Kulübün ayrıca Emre Mor'un Dubai'de yaptığı tatil sırasındaki sosyal medya paylaşımlarından da rahatsız olduğu belirtildi. Genç futbolcunun hesabını kapatmasının nedenin de bu rahatsızlık olduğu belirtildi.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

AS'ta Emre için şu ifadeler kullanıldı; 'Yaz aylarında sorunlu karakterini kontrol etmek için işe alınan koç görevinden istifa etmiş olmalı. Emre Mor bir kez daha kontrolü kaybetti. onun için bir çıkış yolu aramasına rağmen kontratında bir yılı daha var.

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