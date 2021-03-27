Son dakika spor haberi: Emre Mor Celta Vigo'yu bıktırdı! Bir daha forma giyemeyecek...
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Emre Mor, kulüpte sabırları taşırdı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen milli oyuncu, uzun süredir formasından uzak kaldı. Disiplinsiz tavırları nedeniye teknik direktörü ve taraftarların gözünden düşen 23 yaşındaki oyuncunun, bir daha forma giyemeyeceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Performansı, davranışları ve sosyal medya paylaşımları ile Emre Mor, kulübü Celta Vigo'yu bıktırırken kulüpteki geleceği de parlak değil.
BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEK
Sakatlığı nedeniyle tedavi olmak için Dubai'yi gittiğini söyleyen Emre Mor, teknik direktör Coudet'in sabrını taşırdı. AS Gazetesi'ndeki habere göre, kulüpteki antrenör ekibinden Emre Mor'un bir daha forma giyemeyeceği ve takımda hayal kırıklığı yarattığı ifade edildi.
PCR TESTLERİNE BİLE KATILMADI
Emre Mor'un ayrıca Dubai'den döndükten sonra takıma katılması için gerekli olan PCR testlerine de katılmadığı ortaya çıktı. Oynamama nedeni kulüpte resmi olarak 'sakat' olarak gözükse de bu davranışları Emre'nin sonunu getirdi. 1 aydan fazla süredir keyfi olarak takıma katılmayan Emre Mor'un ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Kulübün ayrıca Emre Mor'un Dubai'de yaptığı tatil sırasındaki sosyal medya paylaşımlarından da rahatsız olduğu belirtildi. Genç futbolcunun Instragram hesabını kapatmasının nedenin de bu rahatsızlık olduğu belirtildi.
KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
AS'ta Emre için şu ifadeler kullanıldı; 'Yaz aylarında sorunlu karakterini kontrol etmek için işe alınan koç görevinden istifa etmiş olmalı. Emre Mor bir kez daha kontrolü kaybetti. Celta onun için bir çıkış yolu aramasına rağmen kontratında bir yılı daha var.
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