Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında karşılaşacak olan, Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu. İlk maç seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ile Almanya'nın Leipzig takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Liverpool'un Leipzig'i ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip corona virüsü (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
Mücadele, planlandığı gibi 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.
Liverpool, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?