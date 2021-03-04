04 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!

Liverpool - Leipzig maçının oynanacağı yer belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Son 16 Turu rövanş maçında karşılaşacak olan, - maçının oynanacağı yer belli oldu. İlk maç seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'daki 'da oynanmıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nde 'nin ile 'nın takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, 'ın başkenti 'de yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Liverpool'un Leipzig'i ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip corona virüsü (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Liverpool, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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