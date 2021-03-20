20 Mart 2021, Cumartesi
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Everton 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final karşılaşmasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.
İngiltere FA Cup'ta (Federasyon Kupası) çeyrek final maçında Everton ile Manchester City kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Manchester City 2-0 galibiyetle ayrıldı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada İlkay Gündoğan ve 90'da De Bruyne kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Everton kupaya çeyrek finalde veda ederken, Manchester City ise yarı finale yükseldi.
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