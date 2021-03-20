20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

M. City yarı finale yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

'ta (Federasyon Kupası) çeyrek final maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Manchester City 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada ve 90'da kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton kupaya çeyrek finalde veda ederken, Manchester City ise yarı finale yükseldi.

Köln ve B. Dortmund yenişemedi! (Golleri izleyin) haberin devamı

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