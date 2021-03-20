Almanya Bundesliga 26. haftasında Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Schalke 04 ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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