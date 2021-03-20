20 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - B. M'Gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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