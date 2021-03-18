18 Mart 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Erling Haaland hakkında yıllar sonra flaş bir detay ortaya çıktı! Borussia Dortmund ve Manchester United...

Yıllar sonra ortaya çıktı! Manchester United...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

ekiplerinden forması giyen hakkında, yıllar sonra flaş bir detay ortaya çıktı. ekibinde gösterdiği performansla devlerin transfer hedefi haline gelen Norveçli oyuncuyu yıllar önce , ilginç bir sebepten ötürü kaçırmış. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Norveçli futbolcu Haaland'la ilgili ortaya çıkan bir gerçek okuyanları şaşkına çevirdi. 'da yer alan habere göre; 'In sportif direktörü , 2018'de 'de forma giyen Norveçli golcüyü bitirmek için futbolcunun menajeri ve kulüp ile yapılan pazarlıklarda sona geldi.

MANCHESTER UNİTED SAAT FARKI NEDENİYLE HAALAND TRANSFERİNİ YAPAMADI

Taraflar ertesi sabah 9'da tekrar haberleşmek üzere telefon görüşmesine son verdi. Ancak Murtough, randevunun saatine göre olduğunu düşündü. Molde tarafı ise saat diliminde aranmayı bekledi. Uzun süre kulübünden ses çıkmayınca, transfer suya düştü. Aynı sezonun devre arasında ise temsilcisi , 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna kattı.

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