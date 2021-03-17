17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Inter'in kalecisi Handanovic corona virüsüne yakalandı!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in deneyimli kalecisi Samir Handanovic, corona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven kalecinin karantinaya girdiği duyuruldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi Samir Handanovic, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.
Inter, dün de İtalyan futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
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