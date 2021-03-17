17 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Inter'in kalecisi Handanovic corona virüsüne yakalandı!

Inter'in kalecisi Handanovic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in deneyimli kalecisi , corona virüsüne yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sloven kalecinin karantinaya girdiği duyuruldu.

(Serie A) ekiplerinden Inter'in Sloven kalecisi , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 yaşındaki kalecinin evinde karantinaya girdiği belirtildi.

Inter, dün de futbolcu Danilo D'Ambrosio'nun Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

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