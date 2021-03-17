17 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 3 - 0 Lille (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG kupada çeyrek finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

son 16 turunda Paris Saint-Germain, 'i 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 'ye galibiyeti geitren golleri, Icardi ve (2) kaydetti. İşte detaylar...

son 16 turunda 'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (), çeyrek finale yükseldi.

PSG, Fransa Kupası son 16 turu maçında 'nda Lille'i konuk etti.

Lille'de milli futbolcular , ve 'in ilk 11'de başladığı maçın 9. dakikasında PSG, 'nin golüyle 1-0 öne geçti.

PSG'de , Zeki Çelik'in müdahalesi sonucu kazanılan penaltıyı 41. dakikada gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

Lille'de Yusuf Yazıcı, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamazken, 90+3. dakikada ile bir gol daha bulan , mücadeleyi 3-0 kazanarak çeyrek finale çıktı.

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