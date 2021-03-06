Almanya Bundesliga 24. haftasında Freiburg ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Freiburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - RB Leipzig maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Schmid, Santamaria, Höfler, Grifo, Demirovic, Höler

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Haidara, Kampl, Angelino, Olmo, Nkunku, Sörloth

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