06 Mart 2021, Cumartesi

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Freiburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Freiburg - RB Leipzig maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - RB Leipzig maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da 'da canlı yayınlanacak.

FREIBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Freiburg: Müller, Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Schmid, Santamaria, Höfler, Grifo, Demirovic, Höler

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Adams, Haidara, Kampl, Angelino, Olmo, Nkunku, Sörloth

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