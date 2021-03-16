16 Mart 2021, Salı
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Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı
Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Rapid Wien'de oynayan Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na davet edildi.
Avusturya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İskoçya, Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Franco Foda tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı orta saha oyuncusu Yusuf Demir ve forvet Ercan Kara da yer aldı.
Daha önce Avusturya'nın 15, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Yusuf, Rapid Wien'de bu sezon 24 maçta 6 gol attı.
Herhangi bir milli takım geçmişi bulunmayan 25 yaşındaki Ercan ise 32 maçta 17 gol kaydetti.
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