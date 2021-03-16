16 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Türk asıllı futbolcular Yusuf Demir ve Ercan Kara, Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı

Yusuf ve Ercan Avusturya Milli Takımı'na çağrıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

ekiplerinden 'de oynayan Türk asıllı futbolcular ve , 'na davet edildi.

'nın 'nda İskoçya, ve 'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör tarafından belirlenen kadroda, Türk asıllı orta saha oyuncusu ve forvet da yer aldı.

Daha önce Avusturya'nın 15, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Yusuf, 'de bu sezon 24 maçta 6 gol attı.

Herhangi bir milli takım geçmişi bulunmayan 25 yaşındaki ise 32 maçta 17 gol kaydetti.


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