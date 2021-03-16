Ozan Kabak Livepool'da parlamaya devam ediyor! Yine gündem oldu..

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı kırmızılı ekipte sergilediği performansla Avrupa yolunu açan Ozan Kabak, kiralık olarak gittiği Liverpool'da muhteşem performans sergileyerek güven kazandı. Wolverhampton ile oynanan mücadelede maçın adamı seçilen Ozan Kabak'a İngiliz basını övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı mağlup ederek moral bulurken maçın yıldızı Ozan Kabak oldu.

90 dakika sahada kalan Milli futbolcu, 6 top uzaklaştırma, %86.8 pas isabeti ile oynarken 3'er kez ikili mücadele ve hava topu mücadelesi kazandı. Liverpool, maçtan sonra Twitter hesabından genç futbolcu için 'Büyük performans!' derken Ozan Kabak'ın maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

KLOPP: ''BÜYÜK BİR BAŞARIYLA GÖREVİNİ TAMAMLADI''

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise ''Ozan Kabak, Phillips ile üst üste ikinci maçına çıktı. Gerçekten çok iyi oynadı. Traore'nin müthiş bir hızı var, onu savunmak çok zordur. Büyük bir başarıyla görevini tamamladı.'' sözlerini kullandı.



İngiliz basını, Ozan Kabak'ın performansı hakkında ''Oyunu çok zekice okudu, hamleleri çok yerindeydi. Geriden pas ile oyun kurma yeteneğini gösterdi. Phillips ile iyi bir uyum yakalamışa benziyor. Gerçek bir Liverpool oyuncusu gibi oynadı. Ozan Kabak eğer bu performansını sürdürürse Liverpool'da uzun vadeli kalabilir. Sezon sonunda bonservisinin alınması için bu performansını korumalı.'' yorumları yapıldı.

''OZAN, MARKETTE SEPETE EKLENMİŞ BİR TRANSFER DEĞİL!''

Liverpool'un eski oyuncularından, yorumcu Jamie Carragher da ''Ozan ve Phillips sürekli birbirlerine yardım etti. Stoper tandemi işte böyle olmalı. Savunmada müthiş bir ortaklık kurdular. Gece yaptıkları işte tam olarak buydu.'' dedi.

Bir diğer İngiliz yorumcu Kevin Hatchard, ''İnsanlar, Liverpool'un acele bir şekilde Ozan Kabak'ı transfer ettiğini sanıyor. Öyle değil. Liverpool aylardır Ozan'ı izliyordu. Markette gezerken sepete öylesine atılan bir transfer değil. Araştırılarak, istenilerek yapılan bir transferdi.'' diye konuştu.



TARAFTARLAR HAYRAN KALDI

İngiliz taraftarlar da Ozan Kabak'ın Wolverhampton maçında gösterdiği performansa tam not verdi. İşte Liverpool taraftarlarının sosyal medyadan Ozan hakkında yaptığı yorumlardan birkaçı;

- Ozan Kabak fantastik bir maç çıkarttı. Liverpool kariyerindeki en iyi maçıydı.

- Kabak daha çok hata yapacaktır. Çünkü daha çok genç. Ama onu elimizde tutarsak neler yapabileceğini çok iyi gösterdi.

- Ozan Kabak yine harika oynadı. Tek kötü maçı Everton'du. Ondan sonra çok iyi toparladı.

- Leipzig deplasmanından sonra Ozan'ın en iyi performansıydı! Topla çok rahat gözüküyordu, özgüveni yerine gelmiş. Böyle devam!

- Kesinlikle maçın yıldızı Ozan Kabak! Liverpool forması ile en iyi maçını oynadı.

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