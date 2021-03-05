05 Mart 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

24. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Mainz 05 maçı 5 Mart Cuma günü saat 22:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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