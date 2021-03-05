Almanya Bundesliga 24. haftasında Schalke 04 ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Schalke 04 ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Mainz 05 maçı 5 Mart Cuma günü saat 22:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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