16 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 4-1 Huesca (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona evinde çok rahat!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

, 'nın 27. hafta maçında 'yı evinde 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşmda forma giyen , Barcelona formasını 767. kez giyen 'nin rekoruna ortak oldu.

'nın 27. hafta maçında evinde 'yı 4-1 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin gollerini; (2) ve kaydetti.

Konuk ekibin tek golü ise 'den geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona puanını 59 yaparken, konuk ekip 20 puanda kaldı.
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