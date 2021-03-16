16 Mart 2021, Salı
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Ev sahibi ekibin gollerini; Messi (2) Griezman ve Mingueza kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Rafa Mir'den geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 59 yaparken, konuk ekip 20 puanda kaldı.
Barcelona 4-1 Huesca (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Barcelona, La Liga'nın 27. hafta maçında Huesca'yı evinde 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşmda forma giyen Messi, Barcelona formasını 767. kez giyen Xavi'nin rekoruna ortak oldu.
La Liga'nın 27. hafta maçında Barcelona evinde Huesca'yı 4-1 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü.
Ev sahibi ekibin gollerini; Messi (2) Griezman ve Mingueza kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise Rafa Mir'den geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 59 yaparken, konuk ekip 20 puanda kaldı.
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