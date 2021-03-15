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DÜNYADAN FUTBOL

Zidane'dan Cristiano Ronaldo bombası!

Zidane'dan Ronaldo bombası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

devi 'un 'nden elenmesinin ardından kulübü ile yollarını ayırması beklenen 'nun 'e geri döneceği iddia edildi. Konu ile alakalı ekibinin teknik direktörü açıklamalarda bulundu.İşte detaylar...

() ekiplerinden 'in teknik direktörü Zinedine , 'ta forma giyen 'nun takıma geri dönme ihtimali olduğunu belirtti.

Fransız teknik adam, rövanşında temsilcisi ile yarın sahalarında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçta aldıkları 1-0'lık galibiyete güvenmemeleri gerektiğini kaydeden Zidane, "Buraya kazanmak için geleceklerini düşünüyorum, bundan şüphem yok. İlk maçı kazandık ama bu bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Olabilir, Cristiano'yu tanıyoruz ve burada yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak o şimdi Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymalıyız. Onu çalıştırdığım için şanslıyım. Gelecekte neler olacağını görelim." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in forveti ise Ronaldo ile birlikte birçok başarı elde ettiklerini belirterek, "Ayrılalı üç yıl oldu ve başka bir takımda oynuyor. Ben kulüp başkanı ya da teknik direktör değilim. Juventus'ta nasıl olduğunu bilmiyorum, bu yüzden olası dönüşüne cevap veremem." yorumunu yaptı.

2009-2018 yıllarında Real Madrid ile 4 ve 2 La Liga şampiyonluğunun yanı sıra birçok kupa kazanan Ronaldo, 438 maçta 450 gol atmıştı.

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