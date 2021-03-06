06 Mart 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 Giriş Tarihi: 06.03.2021

'in 27. haftasında ile 'u karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Wolverhampton maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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