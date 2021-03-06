İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Aston Villa ile Wolverhampton'u karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Aston Villa ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Wolverhampton maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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