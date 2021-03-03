İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Crystal Palace ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Crystal Palace ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Manchester United maçı 3 Mart Çarşamba günü saat 23:15 S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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