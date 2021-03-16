16 Mart 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool kendine geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 Giriş Tarihi: 16.03.2021

, 'in 28. hafta deplasmanda Jota'nın golü ile 1-0 mağlup etti.

, 'in 28. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Kırmızılar, mücadeleyi 45+2'de 'nın attığı golle 1-0 önde bitirdi ve 46 puanla 6. sıraya yerleşti.

Ligdeki 12. mağlubiyetini alan ev sahibi Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz , 90 dakika boyunca görev yaptı. Milli savunmacı, başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.

Öte yandan maçın 86. dakikasında takım arkadaşı ile çarpışan ve ciddi bir sakatlık geçiren Wolverhampton'un kalecisi , saha içerisinde yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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