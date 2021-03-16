Wolverhampton 0-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool, Premier Lig'in 28. hafta deplasmanda Wolverhampton Jota'nın golü ile 1-0 mağlup etti.

Liverpool, Premier Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

Kırmızılar, mücadeleyi 45+2'de Diogo Jota'nın attığı golle 1-0 önde bitirdi ve 46 puanla 6. sıraya yerleşti.

Ligdeki 12. mağlubiyetini alan ev sahibi Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan temsilcimiz Ozan Kabak, 90 dakika boyunca görev yaptı. Milli savunmacı, başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti.

Öte yandan maçın 86. dakikasında takım arkadaşı Conor Coady ile çarpışan ve ciddi bir sakatlık geçiren Wolverhampton'un kalecisi Rui Patricio, saha içerisinde yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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