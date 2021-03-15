İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Barcelona ile Huesca karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Barcelona ile Huesca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Huesca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - HUESCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Huesca maçı 15 Mart Pazartesi günü saat 23:00'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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