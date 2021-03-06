Almanya Bundesliga 24. haftasında Eintracht Frankfurt ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı 6 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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