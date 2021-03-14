Almanya Bundesliga 25. haftasında Stuttgart ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Stuttgart ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Hoffenheim maçı 14 Mart Pazar günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ