14 Mart 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Sheffield United maçı 14 Mart Pazar günü saat 17:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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