İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Southampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Southampton ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Brighton maçı 14 Mart Pazar günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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