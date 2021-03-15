15 Mart 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli Milan'ı deplasmanda devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.03.2021

İtalya 'nın 27. haftasında deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 49. dakikada Politano kaydetti.

İtalya 'nın 27. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada 'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da , 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.

Milan'da milli oyuncumuz , sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini 'a bıraktı.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda ile karşılaşacakken, Napoli ise ile deplasmanda karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
PSG'ye evinde büyük şok! PSG'ye evinde büyük şok!
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı!
Leicester evinde şov yaptı! Leicester evinde şov yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ