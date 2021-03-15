Milan 0-1 Napoli (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli deplasmanda Milan'ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 49. dakikada Politano kaydetti.
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada Zielinski'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da Rebic, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.
Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig