AZ Alkmaar-Twente maçında 18 dakikada 3 gol kendi kalesine atıldı
Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında AZ Alkmaar ile Twente karşı karşıya geldi. Mücadelede 18 dakikada 3 gol atılırken, bu gollerin hepsi yanlış kaleye atıldı. İşte detaylar...
Yalnızca 18 dakikada 3 farklı futbolcu, topu kendi ağlarına gönderdi. Bu ilginç olay Hollanda Ligi'ndeki Az Alkmaar-Twente maçında yaşandı.
Ev sahibi ekip 4. dakikada Boadu'nun golüyle öne geçti. 22'de Twente'den Dumic'in talihsiz dokunuşuyla fark ikiye çıktı. 12 dakika sonra bu kez kaleci Drommel, topu kendi ağlarına gönderdi.
6 dakika sonra şanssızlık el değiştirdi, Alkmaar'dan Gudmundsson'un ters vuruşu kendi ağlarıyla buluştu. Böylece sadece 18 dakikada, 3 farklı futbolcu kendi kalesine gol atmış oldu.
Maç, Koopmeiners'in 78'de attığı golle Alkmaar'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Pascal Jansen'in ekibi haftayı 52 puanla 3. sırada tamamladı. Twente ise 36 puanda kaldı.
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